Polaganje venaca i cveća kod Krsta i dve humke na Slobodištu

Polaganjem venaca i cveća kod Krsta i dve humke na Slobodištu danas je zvanično počelo obeležavanje Vidovdana.

Ovom prilikom poštu stradalima odali su gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i predsednica Skupštine grada Dragana Barišić, koji su položili cveće na spomen-obeležja posvećena žrtvama.

Vence i cveće položeni su i predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, Vojske Srbije, Rasinskog upravnog okruga, brojnih udruženja i organizacija, kao i članovi porodica poginulih ratnika i njihovi potomci.

Nakon ceremonije polaganja venaca služen je parastos u znak sećanja na sve koji su položili živote za slobodu otadžbine. Okupljeni su minutom ćutanja i molitvom odali počast stradalima, ističući značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja istorijskog nasleđa.