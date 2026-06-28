TELEVIZIJA KRUŠEVAC OBELEŽAVA 35 GODINA RADA

Televizija Kruševac danas, na Vidovdan, obeležava 35 godina rada i postojanja. Osnovana je 1991. godine, kao prva televizija u Srbiji van teritorije Beograda. Nastala je na temeljima medijske kuće „Pobeda“, a danas je čine Radio, Televizija i portal.

Program Televizije emituje se 24 sata dnevno, a programska šema obuhvata više od 40 procenata sopstvene produkcije. Posebna pažnja posvećena je informativnom programu, koji se realizuje kroz centralne informativne emisije DNEVNIK u 16, 18 i 22 sata na Televiziji, odnosno u 16.30 na Radio Kruševcu, redovne preglede vesti tokom čitavog dana i specijalizovane emisije.

Pored sopstvene produkcije, tu je i bogat dokumentarni program, kao i odabrane emisije drugih produkcija. Na činjenicu da je potencijalno prati auditorijum od oko 750.000 gledalaca, Televizija odgovara pravovremenim, kvalitetnim i objektivnim informisanjem.

Kao i svih prethodnih godina, i ovaj 35. rođendan zaposleni u RTK-u provode radno, emitujući poseban prigodan praznični progran i uz povećan obim posla, jer se na Vidovdan obeležava i Dan grada Kruševca.