Prikazana novouvedena i modernizovana sredstva Vojske Srbije povodom Vidovdana

Prikaz novouvedenih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, kome su prisustvovali predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, održan je danas na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, povodom Vidovdana.

Prikazu su prisustvovali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i članovi kolegijuma Ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Tom prilikom, predsednik Vučić čestitao je praznik svim Srbima, rekavši da građani Srbije mogu da budu spokojni i mirni jer je naša vojska svakoga dana sve snažnija i jača.

– Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite. Neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo, za samo nekoliko dana počeće proizvodnja u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju, to je ono što je najvažnije – rekao je predsednik Vučić, istakavši da ljudi treba da znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet bilo čijeg napada i agresije da bi neprijateljski gubici bili veliki te da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.

Ovom prilikom, predstavljeni su lovački avioni MiG-29 u osnovnoj i pomoćnoj nameni, modernizovani avion „Orao-M1A“, borbeni helikopteri Mi-35M, Mi-35P sa nevođenim raketnim zrnima i protivoklopnim vođenim raketama tipa Ataka i višenamenski helikopter H-145M, sa pripadajućim ubojnim sredstvima. Takođe, prikazana su i sredstva protivvazduhoplovne odbrane – raketni sistem HQ-17AE, kao i raketni protivvazduhoplovni sistem „Mistral“.

Po prvi put javnosti je predstavljen dron samoubica Lanius-X sa pripadajućim ubojnim sredstvima. Takođe, bili su izloženi i komplet za detekciju i ometanje bespilotnih vazduhoplova „kobac-3 PR“, naoružani dron presretač „Komarac“, „Komarac-2a“ i „Komarac-3“, dron „Osica“, kao i lutajuća municija.

Među prikazanim sredstvima bili su i daljinski kontrolisana besposadna platforma „miloš“, automatski top 30h173mm M12 sa dvostrukim hranjenjem koji se integriše na modernizovana borbena vozila pešadije, kao i streljačko naoružanje.