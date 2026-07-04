KNJIGA ZA VIKEND: „Vladarke iz praiskona: Najstarije srpske kneginje, županice i kraljice“ Katarine Mitrović

Knjiga „Vladarke iz praiskona: Najstarije srpske kneginje, županice i kraljice“ Katarine Mitrović pred čitaoce donosi književne portrete 17 najstarijih srpskih vladarki (tačnije supruga srpskih vladara), do sada neosvetljenih (na pravi način) ni u književnosti ni u istorijskoj nauci.

Autorka Katarina Mitrović suvereno vlada „objektivnom prošlošću“ kroz koju nas vodi i pripoveda o njoj.

Od najstarijih pisanih izvora pa sve do sredine XIV stoleća istoriografi pominju sedamnaest žena koje su ostavile značajan trag u našoj istoriji. Kada čujete ili pročitate imena poput Kosara, Jakvinta, Desislava ili Ana Dandolo, prvo pomislite na njihove supruge, braću ili očeve. O njihovim životima u javnosti malo se zna, ali zato autorka Katarina Mitrović ovim delom ispravlja dugogodišnju nepravdu koja im je naneta i osvetljava životne priče ovih fascinantnih žena naše istorije. Njeno istraživanje otkriva nam zašto je Ana Anđeo oklevetana lepotica i kakav ju je usud sačekao, ko je bila prvovenčana srpska kraljica, i koja nesuđena carica je pisala pisma i zbog čega su ona važna za našu prošlost.

Na stranicama ove knjige zakoračićete u praiskonski svet, naizgled tako dalek, a sudbine ovih hrabrih žena, neke čak i sa tragičnim ishodom, ostaviće vas sa pitanjem: koliko zapravo znamo o vladarkama koje su živele u senci svojih porodica?

Katarina Mitrović (Beograd, 1973) je istoričarka, naučni savetnik u Centru za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poznata je po knjizi „Benediktinci na području Barske mitropolije i Kotorske episkopije (IX vek‒1571)“, četiri monografije i više od pedeset naučnih radova. Bavi se i kritičkim izdavanjem istorijskih izvora, kao i prevođenjem sa latinskog, staroitalijanskog i savremenog italijanskog jezika.

U fokusu njenog istraživanja su crkvene i društvene teme, s posebnim osvrtom na položaj i ulogu Katoličke crkve u srpskim zemljama srednjeg veka i u rano moderno doba u krajevima pod vlašću Mletačke republike.

Knjigu „Vladarke iz praiskona: Najstarije srpske kneginje, županice i kraljice“ možete pronaći u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.