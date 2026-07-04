Završeno školovanja 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 69. klase 69. klase GŠU

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, svečanosti povodom završetka školovanja 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 69. klase Generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Svečanosti su prisustvovali načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, ministri u Vladi Srbije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici vojno-diplomatskog kora, verskih zajednica i članovi porodica polaznika.

Ministar Gašić uručio je replike srpskih srednjovekovnih mačeva polaznicima 15. klase VSBO i oficirske sablje prvoj trojici u rangu polaznika 69. klase GŠU – potpukovniku Vladimiru Božoviću, potpukovniku Daliboru Aleksiću i potpukovniku Dragiši Radenkoviću, dok je ostalim polaznicima 69. klase GŠU oficirske sablje uručio načelnik Generalštaba general Mojsilović.

Tom prilikom, ministar odbrane podsetio je na reči generalštabnog pukovnika i utemeljivača srpske vojne misli Jovana Miškovića, koji je u vojno-istorijskoj raspravi, povodom obeležavanja petstote godišnjice Kosovske bitke, ukazao na to da je potrebno da se neguju „sloga, ljubav prema otadžbini, religioznost i patriotizam“ kako bi se Srbija izborila za slobodu te da se izgradi čvrsta državna organizacija i stvori „dobro organizovana, disciplinovana, spremna i oduševljena vojska“.

– U tim rečima sadržana je pouka koja nije izgubila svoju snagu ni posle više od jednog veka. Trajna snaga Srbije temelji se na jedinstvu naroda, države i vojske. Kroz čitavu našu istoriju upravo je to jedinstvo bilo glavni oslonac unutrašnje stabilnosti, pouzdano sredstvo odvraćanja i najčvršći garant odbrane naše otadžbine – rekao je ministar Gašić.

On je istakao da je za narod koji je podneo velike žrtve kako bi stekao i sačuvao svoju slobodu i izgradio suverenu državu, koja vodi nezavisnu i principijelnu politiku, jedno od najvažnijih pitanja jačanje kapaciteta i sposobnosti za odbranu.

– Zato i ne čudi što je Dom Narodne skupštine i ove godine otvorio svoja vrata za svečanost povodom završetka usavršavanja slušalaca Visokih studija bezbednosti i odbrane i Generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“. Upravo ovde, u najvišem predstavničkom domu građana Srbije, simbolično se potvrđuje neraskidiva povezanost naroda, države i Vojske Srbije – naglasio je ministar Gašić.

Istakavši da su pouke o jedinstvu kao najboljem čuvaru slobode Srbije danas podjednako aktuelne, ministar odbrane rekao je da živimo u vremenu brzih i dubokih promena, u svetu koji postaje sve složeniji i nepredvidljiviji te da se u takvim okolnostima mir ne podrazumeva, već da se čuva mudrom politikom, snažnim institucijama i sposobnom vojskom.

– Republika Srbija dosledno ostaje privržena politici vojne neutralnosti. Istovremeno, spremna je da sarađuje sa drugim državama, u skladu sa sopstvenim interesima, doprinoseći jačanju globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti. Bez obzira na složenost odnosa sa pojedinim državama, naše opredeljenje za saradnju ostaje neupitno, a naši stavovi jasni i principijelni – rekao je ministar Gašić naglasivši da doprinos koji Vojska Srbije pruža očuvanju mira kroz učešće u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije najbolje potvrđuje da zaista stojimo iza načela koja javno promovišemo.

Ministar odbrane ukazao je i na to da prisustvo visokih oficira iz inostranstva na današnjoj svečanosti, kao i vojnih izaslanika, svedoči da Republika Srbija ima prijatelje i partnere sa kojima neguje blisku i otvorenu saradnju.

– Sa posebnim uvažavanjem pozdravljam oficire stranih oružanih snaga koji su u Republici Srbiji sticali znanja i usavršavali se za najviše vojne dužnosti u svojim državama. Vaše prisustvo potvrđuje ugled koji Republika Srbija, njene oružane snage i vojno školstvo uživaju u međunarodnoj zajednici. Uveren sam da će znanje i prijateljstvo stečeno tokom školovanja predstavljati čvrst temelj za jačanje saradnje i poverenja između naših zemalja – rekao je ministar Gašić.

Čestitajući slušaocima 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i 69. klase Generalštabnog usavršavanja na uspešno završenom usavršavanju, ministar odbrane istakao je da Škola nacionalne odbrane s pravom nosi ime vojvode Radomira Putnika, najstarijeg među srpskim vojvodama, koji je svojom oficirskom karijerom i ličnim primerom pokazao da se najveća vojnička znanja stiču marljivim učenjem, neprestanim usavršavanjem i besprekornom službom otadžbini.

– On je upravo te vrednosti prenosio generacijama srpskih oficira pripremajući ih za najodgovornije starešinske dužnosti. Škola nacionalne odbrane baštini upravo ove vrednosti. Ona obrazuje nove generacije srpskih oficira i državnih službenika, pripremajući ih da mudro rasuđuju i odgovorno rukovode u vremenima koja će, bez sumnje, postavljati sve složenije bezbednosne izazove – naglasio je ministar Gašić.

Obrativši se polaznicima, ministar Gašić naglasio je da naš sistem nacionalne bezbednosti i odbrane postaje snažniji sa njihovim znanjem i sposobnostima te da su do danas sticali znanja i usavršavali svoje veštine, a da su od danas dužni da ih primenjuju, neprestano usavršavaju i prenose budućim generacijama.

– Najviši interes naše otadžbine jeste mir, a državni prioriteti jesu zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti, kao i očuvanje bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana. Mir je preduslov svakog napretka, a samo snažna država i sposobna vojska mogu biti pouzdan garant da će taj mir biti i sačuvan. Zato je doprinos snazi sistema odbrane najviša dužnost, ali i najveća čast svakog od nas – rekao je ministar Gašić, poželevši polaznicima da ih u službi otadžbini uvek vode znanje, čast, odgovornost i ljubav prema Srbiji i da ih na tom putu prate uspeh i sreća.

Najuspešniji u 69. klasi Generalštabnog usavršavanja potpukovnik Vladimir Božović istakao je da upućivanje na ovaj nivo usavršavanja predstavlja ukazano poverenje od strane pretpostavljenih, priznanje za rad i postignute rezultate, a njegov završetak obavezu za sve polaznike da budu odlučniji, jači i sposobniji u izvršavanju svakog zadatka koji im bude poveren.

– U toku više od deset meseci imali smo mogućnost da upotpunimo svoja znanja, da međusobno razmenimo iskustva i preispitamo sopstveni način razmišljanja. Priprema za buduće dužnosti, koje će biti pune odgovornosti i priprema za komandovanje jedinicama i vođenje ljudi u složenim i nepredvidivim uslovima zahtevaju punu posvećenost, stalno učenje i razvijanje potrebnih veština. Ovo usavršavanje nam je to i obezbedilo – rekao je potpukovnik Božović.

Ministar Gašić uručio je danas replike srpskih srednjovekovnih mačeva pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su 2025. godine završili školovanje u rangu Visokih studija bezbednosti i odbrane u inostranstvu, dok je general Mojsilović uručio oficirske sablje pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su prošle godine u inostranstvu završili Generalštabno usavršavanje.

Visoke studije bezbednosti i odbrane ove godine završilo je 23 polaznika, od toga 16 iz organa državne uprave i službi Vlade Republike Srbije, tri iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, dva iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jedan iz Oružanih snaga Republike Namibije i jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Generalštabno usavršavanje završilo je 37 oficira iz zemlje i inostranstva – 32 iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, četiri oficira iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnik Oružanih snaga Narodne Republike Kine.