„ЖУПСКА ОЛИМПИЈАДА“ КАО НЕКАДА: Завршене 52. Жупskе летње игре

Након тродневних дружења и такмичења на теренима Одмаралишта „Милутин Андрејић“ у Митровом Пољу, свечаном церемонијом спуштена је завеса на најлепшу спортску причу ове године, 52. по реду „Жупске јулске игре“.
Највећа аматерска традиционална спортска манифестација у региону и шире, окупила је и ове године изузетан број спортиста и посетилаца, који су потврдили да се „Жупска олимпијада“ има због чега и због кога организовати.
Радост, дружење, сунчано време и осмеси учинили су ову манифестацију још лепшом.
Након уручивања пехара, медаља, диплома и других вредних награда, уз неколико пригодних речи, „Жупске јулске игре“ званично је затворила председница општине Александровац, Јелена Пауновић.
Ове године, по дисциплинама, победници су следећи такмичари и екипе: У стоном тенису први је био Никола Вулетић, други Ненад Богићевић, трећи Предраг Пајић, док је Герасим Јотић заузео четврто место.
У женској конкуренцији прва је била Тамара Весић, сребрну медаљу освојила је Петра Старинац, бронзану Теодора Декић, а четврта је била Петра Михајловић.
У шаху најбољи је био Филип Вукојичић, друго место заузео је Ненад Милановић, треће Радољуб Вукојичић, четврто Жарко Станковић.
Најбољи пливач на Играма је Павле Весић, друго место освојио је Павле Којић, треће Урош Радосављевић, док је четврти био Тадеј Николић.
Најбоља пливачица је Лена Карајовић, друга је била Петра Васић, трећа Леа Путтонен, док је четврто место освојила Ивона Крстић.
Народна надметања била су посебно занимљива. Александар Ћалић освојио је прво место у бацању камена с рамена, други је био Душан Андрејић, трећи Стефан Луковић, четврти Ђорђе Вулић.
У надвлачењу конопца прва је била екипа Арбат Фруитс, други Лаћислед, трећи Мајстори са царице.
У обарање руку злато је освојио Ђорђе Вулић, сребро Владица Милинчић, бронзану медаљу примио је Ненад Богићевић, док је четврто место освојио Недељко Комненовић.
У џаковима најбрже трчи екипа ГМЦИ Тулеш, друго место освојили су Мајстори са царице, треће Шљивово, док су пехар за четврто место примили Катанђани.
У баскету (3×3) екипа Сигма дизајн освојила је прво место, Кафе Рустик је био други, Мачак и синови трећи, Росуље четврти.
Циглаши су били најбољи у баскету (млађе категорије), Кингс су били други, треће место је заузела екипа НБА, док је Чикаго заузео четврто место.
У одбојци (жене) ЖОК „Жупа“ је освојила злато, док је екипа ОК „Жупа“ освојила друго место.
Екипа Теди љуби освојила је прво место у одбојци на песку, друга је била Мина и Теодора, док су бронзану медаљу освојиле Пантерке.
У одбојци на песку, код мушкараца, Шљивово 2 су били први, други Мио, трећи Фића и Марко.
Екипа Мио била је најбоља у одбојци на песку (у миксу), Мачак и Мини били су други, док су треће место заузели Осредци.
У малом фудбалу, у категорији 2014/2015. годиште први су били Орлићи 1, други Мебит, треће место заузела је екипа Орлићи 2, док је четврти Витез.У категорији дечаци 2016/2017.годиште прво место освојила је екипа Орлићи 1, друго Вукови – Брус, треће екипа Витез 1, четврто Витез 2.
Мајстори игре на “петопарцу” је ове године екипа Омладинска задруга Пицерија Трг, која је у узбудљивом финалу победила ГМЦИ Тулеш. Треће место у малом фудбалу – сениори, освојили су Два брата Рогавчина, четврто Катанђани.
Најбољи играч турнира је Владимир Јовановић, најбољи голман Матија Матковић, док је најбољи стрелац Стефан Ћирић.
Успео је и „Жупски јулски котлић“. По први пут одржано је такмичење у припремању гулаша, а учесници и добра атмосфера наговештавају да ће овај догађај постати део редовних активности на Играма. Победник првог “котлића”, била је екипа Катанђани, док је Месна заједница Стубал освојила сребрну медаљу. Поменимо и да је на Играма прасе на ражњу најбоље испекао Славољуб Радоичић.
Све честитке добитницима награда!
Покровитељ спортског догађаја била је општина Александровац, а организатори Спортско-рекреативни центар „Жупа“ и локални Савез спортова.
Извор и фото: Информативна служба Дом културе Александровац