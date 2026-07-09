НЕ ПАЛИТЕ СТРЊИКУ! ЗАКОН ЗАБРАЊУЈЕ, ВАТРА НЕ ПРАШТА

Због најављеног новог таласа високих температура и повећаног ризика од избијања пожара на отвореном простору, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује апел свим пољопривредним произвођачима да не пале стрњику, жетвене остатке, смеће и биљни отпад, јер ова пракса представља озбиљну опасност по људске животе, имовину, пољопривредно земљиште и животну средину, а истовремено је и законом забрањена.
У условима високих температура, суше и појачаног ризика од пожара, чак и најмањи пламен може довести до пожара великих размера. Ватра се са њива веома брзо шири на околне усеве, воћњаке, шуме, стамбене и привредне објекте, остављајући за собом несагледиве последице.
Поред непосредне опасности од пожара, паљење стрњике наноси трајну штету пољопривредном земљишту. Уништавају се органска материја, хумус и корисни микроорганизми који представљају основу плодности земљишта, што доводи до смањења приноса, деградације земљишта и повећане ерозије.
Министарство позива све пољопривреднике да покажу максималну одговорност и да приликом уклањања жетвених остатака не користе ватру, већ да примењују безбедне и одрживе начине њиховог збрињавања.
Подсећамо да су Законом о заштити од пожара и Законом о пољопривредном земљишту прописане новчане казне за паљење стрњике и биљних остатака на отвореном простору. Поред новчаних санкција, пољопривредна газдинства која прекрше прописе могу изгубити право на подстицаје, у складу са важећим прописима.
Министарство позива грађане и пољопривредне произвођаче да не затварају очи пред оваквим случајевима. Свако паљење стрњике, жетвених остатака или биљног отпада, које је законом забрањено, потребно је без одлагања пријавити ватрогасно-спасилачкој јединици на број 193 или полицији на број 192, како би се спречиле несагледиве последице, заштитили људски животи и сачувала имовина.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић поручио је да је очување плодног земљишта заједничка одговорност свих који се баве пољопривредом.
„Пољопривредно земљиште је наш најважнији ресурс и немамо право да га уништавамо. Паљењем стрњике не губимо само органску материју и плодност земљишта, већ доводимо у опасност људске животе, имовину и читаве усеве. Позивам све пољопривреднике да покажу одговорност и да заједно окончамо ову штетну праксу. Свако ко примети паљење стрњике треба то одмах да пријави надлежним службама, јер само заједничким деловањем можемо спречити пожаре и сачувати људе, природу и нашу пољопривреду“, поручио је министар Гламочић.
Министарство подсећа и да постоје безбедни и одрживи начини управљања жетвеним остацима, попут њиховог заоравања или компостирања, чиме се чува плодност земљишта, повећава садржај органске материје и доприноси дугорочно одрживој пољопривредној производњи.
Свако неодговорно паљење може имати несагледиве последице. Не палите стрњику! Чувајмо њиве, заштитимо људске животе и сачувајмо плодно земљиште за будуће генерације!
Извор и фото: Министарство пољопривреде