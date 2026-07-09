Sutra je Nacionalni Dan nauke u Srbiji

Nacionalni Dan nauke u Srbiji obeležava se 10. jula, na dan rođenja Nikole Tesle. Ove, 2026. godine, svet obeležava 170 godina od rođenja jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Nikola Tesla nije bio samo pronalazač, bio je vizionar koji je postavio temelje moderne civilizacije i naučne etike. Njegov rad ostaje trajna inspiracija za Institut koji sa ponosom nosi njegovo ime.

Ove godine sa ponosom obeležavamo 90 godina od kada je, 28. maja 1936. godine na Kolarčevom narodnom univerzitetu, predsednik Srpske kraljevske akademije nauka, akademik Bogdan Gavrilović, proglasio osnivanje Instituta Nikola Tesla. Tim povodom 28. maja 2026. godine održana je velika svečana Akademija na Kolarčevom narodnom univerzitetu kada smo imali čast i zadovoljstvo da ugostimo brojne poštovane kolege, uvažane saradnike i drage prijatelje i poštovaoce Nikole Tesle i njegovog instituta u Beogradu.