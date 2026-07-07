Preporuke lekara za letnje mesece

Veoma visoke temperature, ujedi insekata, alergije ali i nagle promene vremena su uzroci zdravstvenih problema zbog kojih se u ovom periodi za pomoć lekara najviše javljaju hronični bolesnici ali i ostale čak i mlađe i zdrave osobe iz kruševačkog kraja- ističe dr Valentina Milošević načelnica Službe za zdravtsvenu zaštitu odraslih Doma zdravlja Kruševac.

Izbegavanje izlaska tokom najtoplijeg dela dana, uzimanje redovne terapije, zaštita adekvatnom odećom ako provodite vreme u prirodi kao i unos dovoljne količine tečnosti, preporuke su lekara u ovim letnjim mesecima.