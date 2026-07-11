Jедино регистровано стрелиштe на подручју Крушевца

После више од деценије примене важећег закона, Србија би до краја месеца требало да добије нова правила за набавку, држање и коришћење оружја.
Предлог закона образложен је потребом за већом безбедношћу и усклађивањем са европским прописима, уз задржавање могућности да савесни власници и даље користе оружје у складу са законом.
Међу главним изменама су повећана старосна граница за набављање оружја за личну безбедност са 18 на 21 годину, као и ограничење да власник оружја за личну безбедност може да држи највише 100 комада муниције. Новина је и то да оружни листови, уместо 10 година, важе трајно.
Новим законом детаљно би се уредио рад и коришћење цивилних стрелишта, као и мере безбедности на њима, нарочито за малолетна лица, а забранио би се модел војно-тактичке обуке на тим стрелиштима.
Подсећамо, Радио телевиѕија Крушевац реализовала је обиман медијски пројекат са цилјем подизања свести грађана о подједнакој опасности од легалног или илегалног оружја под називом Легално илиу илеганло, оружје је опасно.
Следи прилог о једином регистрованом стрелишту на подрчју Крушевца.