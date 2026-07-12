Vrnjački karneval od danas do 19. jula

Međunarodni vrnjački Karneval održava se od 12. do 19. jula u Vrnjačkoj Banji i predstvalja jednu od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji, koja okuplja veliki broj karnevalskih grupa i posetilaca iz cele Srbije. Tokom nedelju dana trajanja Karnevala, Vrnjačka Banja je velika scena na kojoj se održava veliki broj maskenbala, festivala, izložbi, koncerata, pozorišnih predstava, sportskih dešavanja… Vrnjački karneval iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca, kako iz zemlje tako i iz celog sveta, pa je zato, uz sabor trubača u Guči i nekada festivala Egzit, najveća i najposećenija turistička manifestacija.

Vrnjačka Banja će od 12. do 19. jula biti domaćin Vrnjačkog karnevala, jedne od najposećenijih manifestacija u ovom delu Srbije. Tokom osam karnevalskih dana publiku očekuju koncerti, dečji programi, plesni nastupi, maskenbal, vatreni i svetlosni spektakli, takmičenja i velika međunarodna karnevalska povorka.

Karneval će biti otvoren u nedelju, 12. jula, u 20 časova na Platou kod vrapca, nakon čega će uslediti veče plesa „Afro-Latino Show“. Iste večeri, na Trgu kod biblioteke nastupiće „Ritam duše“, a od 22 časa i Adi Šoše.

Tokom narednih dana program će se odvijati na više lokacija, najviše na Platou kod vrapca, Trgu kod biblioteke i Promenadi. Za najmlađe su najavljene dečje predstave „Ikarov let“, „Balerina i Čarlekino“, „Kralj Zlatko“ i „Mali princ i ruža“, kao i veliki dečji maskenbal, koji će biti održan u sredu, 15. jula, od 19 časova na Platou kod vrapca.

Muzički program donosi nastupe brojnih izvođača. Publiku, između ostalih, očekuju koncerti Adija Šoše, Saše Matića, Zane, Isaka Šabanovića, Martine Vrbos, Slavka Banjca i Ane Bekute. Posebna „Vrnjačka muzička noć“ najavljena je za sredu, 15. jul, kada će na Trgu kod biblioteke nastupiti Henny, Bojan Marović, Zorana Pavić, Biljana Jeftić, Srećko Krečar i drugi.

Jedan od centralnih događaja manifestacije, velika međunarodna karnevalska povorka, biće održana u subotu, 18. jula, od 20 časova na Promenadi. Nakon povorke, na Trgu kod biblioteke nastupiće DJ Set & Sarajevo drum orchestra, a potom i Martina Vrbos.

Završnog dana, u nedelju, 19. jula, od 15 časova na Platou kod vrapca biće održan Serbian international dance festival „Vrnjačka Banja Carnival Open 2026“, dok će u večernjim satima na Trgu kod biblioteke nastupiti Braća Đonić, Slavko Banjac i Ana Bekuta.

Pored glavnog programa, Vrnjački karneval imaće i bogat prateći sadržaj. Od 10. do 19. jula na Promenadi će biti održan Sajam cveća i starih zanata, od 11. do 12. jula u Paviljonu u parku planirani su Viteški dani, a od 12. do 19. jula, od 10 do 18 časova, radiće Karnevalski radio na terasi bioskopa.

Među pratećim događajima su i turnir u malom fudbalu na stadionu „Kocka“, promocija Džudo i Sambo kluba „Goč VB“, sportski programi, karnevalski party u akva-parku „Raj“, promocija EXPO 2027, kao i festival narodne i gradske pesme „Serbica ornamentica“, koji će biti održan 20. i 21. jula na Trgu kod biblioteke.