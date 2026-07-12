Vukašin Erac potpisao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom!

Talentovani napadač Vukašin Erac iz Male Drenove potpisao je profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom. Ugovor je potpisan u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“, u prisustvu predsednika kluba Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole Nikole Jelina,

Vukašin Erac, rođen 2011. godine, važi za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije i već duže vreme privlači pažnju odličnim partijama u mlađim selekcijama Crvene zvezde.

Potpisivanje profesionalnog ugovora predstavlja potvrdu njegovog talenta, rada i posvećenosti, ali i veliko priznanje za sredinu iz koje dolazi. Mala Drenova i Trstenik tako nastavljaju da daju talentovane sportiste koji svojim igrama skreću pažnju najvećih klubova u Srbiji.

Crvena zvezda je na svojim zvaničnim kanalima čestitala Vukašinu na ovom važnom trenutku u karijeri, uz želju da u crveno-belom dresu nastavi da se razvija i jednog dana stigne do prvog tima.

Izvor: Sportski radar