Danas se praznuje Sveti Velikomučenik Prokopije, čije ime znači POBEDA – NAPREDAK.

Bio je Časni Jerusalimljanin, u mladosti vaspitavan od oca hrišćanina i majke neznaboškinje, kao neznabožac. Najpre je kao vojvoda Cara Dioklecijana gonio hrišćane, a potom ga je Hristos, obratio u hrišćanstvo na sličan način kao i apostola Pavla. Posečen je mačem zbog vere u Hrista u Kesariji Palestinskoj 303. godine.

Proslavlja se Svetom Liturgijom i osveštavanjem slavskih kolača i žita. Svetom Prokopiju posvećena je Crkva u Jasici podignuta pre 130 godina, kao i Hram u Prokuplju, koji po Svetitelju i nosi nasziv, a ovo je i jedna od tri velike slave Manastira Svetog Luke u Bošnjanu.