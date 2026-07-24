Sutra praznujemo praznik Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, Kulturno prosvetna zajednica proslavlja praznik kao svoju i pesničku slavu

Sutra se praznuje praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, najpoštovanije ikone u srpskom narodu. Ikonopisao ju je Sveti Luka, a na dar dobio Sveti Sava prilikom hodočašća u Svetu zemlju.

Jedno vreme ova ikona neprocenjive vrednosti bila je u Srbiji, a sada se čuva na Svetoj gori. Veruje se da ikona Presvete Bogorodice Trojeručice ima čudotvorne moći ako joj priđete čista srca i zamolite za pomoć. Praznuje se tri puta tokom godine, iz blagodarnosti za njenu pomoć pri izbavljenju Pravoslavlja od neprijatelja.

Danas se Vladimirska Ikona Bogomajke nalazi u Tetrjakovskoj galeriji u Moskvi. Kao zahvalnost za brojna čuda, pomoć i pokroviteljstvo, u čast Ikone Bogorodice Vladimirske u brojnim srpskim svetinjama služi se Sveta Liturgija i osveštaju slavski kolači i žito.

Kulturno prosvetna zajednica proslavlja praznik Presvete Bogorodice Trojeručice kao svoju i pesničku slavu.