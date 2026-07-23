Grad Kruševac i ove godine za poljoprivrednike obezbedio subvencije

Grad Kruševac je, i ove godine za poljoprivrednike, obezbedio određene subvencije. Od ukupno sedam mera, za tri koje su završene, kruševački poljoprivrednici su konkurisali u proteklom periodu.

Aktuelne su još četiri, koje će trajati do polovine novembra, odnosno do utroška sredstava, rekao je gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov.

On je ovom prilikom podsetio i na aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.