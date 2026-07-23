U RPK Kruševac održana radionica “Srebrna ekonomija – kako prilagoditi poslovanje starenju radne snage”

U PKS RPK Kruševac, održana je radionica Srebrna ekonomija-kako prilagoditi poslovanje starenju radne snage, koja je bila namenjena poslodavcima Rasinskog okruga.

Kako prilagoditi poslovanje izazovima starenja radne snage i razvoju održivih rešenja za tržište rada budućnosti, predstavljeno je kroz primere dobre prakse, alate za upravljanje starosnim timovima, modele prenosa znanja između generacija i prilagođavanje radnih mesta i procesa potrebama zaposlenih različitih generacija. Istaknuta je važnost saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora u kreiranju inkluzivnog i održivog tržišta rada.

Radionica je realizovana u okviru aktivnosti Resurnog centra za međugeneracijsku saradnju u Trsteniku, uspostavljenog kroz program PRO-lokalno upravljanje za ljude i prirodu, uz podršku Vlade Švajcarske a koje sprovode agencije UN-a u Srbiji u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i društveni razvoj.