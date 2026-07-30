Republički štab za vanredne situacije razmatrao aktuelnu meteorološku i hidrološku situaciju u Srbiji,date preporuke

Republički štab za vanredne situacije održao je danas sednicu na kojoj je razmatrao aktuelnu meteorološku i hidrološku situaciju u Srbiji, imajući u vidu najavljeni dugotrajni toplotni talas, izrazito visok rizik od požara na otvorenom prostoru i vodostaj na Dunavu i drugim vodotocima koji su na istorijskom minimumu.

Na osnovu informacija Republičkog hidrometeorološkog zavoda, konstatovano je da se u narednih deset dana očekuju maksimalne dnevne temperature od 35 do 40 stepeni Celzijusa, uz nastavak sušnog perioda, što će dodatno povećati opasnost od izbijanja i širenja požara, kao i negativno uticati na zdravlje stanovništva, vodne resurse, poljoprivredu, saobraćaj i kritičnu infrastrukturu.

Republički štab za vanredne situacije usvojio je niz mera i preporuka u cilju smanjenja rizika i posledica ekstremnih vremenskih uslova.

Naloženo je svim okružnim, gradskim i opštinskim štabovima za vanredne situacije da budu u stanju pune pripravnosti, da pojačaju praćenje situacije na terenu i preduzmu sve neophodne preventivne i operativne mere u skladu sa procenom rizika