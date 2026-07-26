Konačno i pobeda fudbalera Naprtka ovog leta! Generalna proba pred start prvenstva naredne nedelje rezultatski, može se okvalifikovati kao uspešna, ali sudeći po prikazanoj partiji evidentno je da još uvek nismo ukomponovani na željeni način. Ekipa je u potpunosti nova i to je donekle i razumljivo, zato je rezultat u prvom planu…

U prvoj polovini prvog poluvremena ništa interesantno se nije dešavalo na terenu,a onda je zapretio Novak Stevanović, međutim, nije dobro podesio „nišanske sprave“ i lopta je fijuknula iznad gola. Bio je potom, u 32. minutu, Gigić u šansi, ali uspeo je da ga osujeti golman Leskovčana, koji je u dva navrata, u istom napadu, u 34. minutu bio na visini zadatka i sačuvao mrežu netaknutom. U finišu prvog poluvremena, posle kornera, propustio je Ristić priliku za vođstvo i na odmor se otišlo sa početnim rezultatom.

Početkom drugog poluvremena oprobao je šut Milić, ali nije bio precizan, a u sledećem napadu, u 53. minutu, manirom rasnog strelca reagovao je Stevanović i pogodio, ispostavilo se, za pobedu – 1:0! Zaigrali su fudbaleri Dubočice potom ofanzivnije, bili nadomak izjednačenja u 73. minutu kada je Ivić izašao sam pred naš gol, ali Balević je odbranio čist „zicer“.

Interesantna situacija viđena je posle brojnih izmena u obe ekipe u 82. minutu. Nije pomoćni sudija podno zapadne tribine, zadužen za izmene, dobro prebrojao i tek posle povika sa tribina, nakon dva minuta, utvrđeno je da gosti imaju 12 igrača na terenu!?