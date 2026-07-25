Generalna proba fudbalera Napretka

Poslednja provera pred početak prvenstva za fudbalere Napretka je danas. U goste dolazi leskovačka Dubočica, koja je odlukom Izvršnog odbora FSS, ipak ostala prvoligaš, odnosno zauzela mesto Dinama Jug, koji je istupio iz Lige.

Utakmica počinje u 18 časova, biće otvorena zapadna tribina, a ulaz je slobodan.

Počela je i prodaja sezonskih ulaznica, a traje do srede. Blagajna na ulazu na stadion biće otvorena u ponedaljak, utorak i sredu od 9 do 14 časova, a sezonske ulaznice se mogu kupiti i putem sajta https://www.ticketline.rs/.

Izvor i foto: FK Napredak