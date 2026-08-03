Gradonačelnik Ivan Manojlović: U Kruševcu ne čekamo budućnost, već je stvaramo.

Srbija će sledeće godine biti domaćin specijalizovane izložbe EKSPO 2027. Beograd, koja će od 15.maja do 15.avgusta okupiti brojne države.

Expo karavan juče je bio u Kruševcu, a gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac gradonačelnik Ivan Manojlović naglasio je da u Kruševcu ne čekamo budućnost, već je stvaramo.

Kako bi se zaštitili ljudi i imovina od eventualnih problema koje mogu uzrokovati ekstremno visoke temperature, rukovodstvo grada je svakodnevno na terenu, a u u Palati Srbija potpisan je ugovor za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima, u seoskim sredinama, istakao je gradonačelnik.