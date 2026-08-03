Počinje prijava za turističke vaučere

Počela je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima korporativnih pošta širom Srbije.

Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu, saopšteno je u nedelju iz resornog ministarstva.

Za prijavu je potrebno dostaviti popunjen obrazac i prateću dokumentaciju. Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra 2026. godine.