Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi u okviru “Pokrovskih svečanosti”

Trećeg dana manifestacije “Pokrovske svečanosti” u crkvi na Rasini organizovana je i tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Osma po redu manifestacija Pokvovske svečanosti koju zajednički organizuju crkva Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini i Prva Mesna zajednica trajala je tri dana, danas u završnici pored duhovno kulutnog karaktera ima i notu humanosti, jer je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Sve prikupljene jedinice krvi namenjene su zdravstvenom sistemu Srbije, a osme po redu Pokrovske svečanosti prvu noć na obali Rasine i pod Pokrovom Bogorodice bile su u znaku koncerta ansambla “Filigrani” iz Ohrida, a drugo veče prikazana je predstava “Care Dušane, tražim pomilovanje” u kojoj su igrali Đorđe Marković, Marija Bergam i Miloš Nikolić.

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama i sa blagoslovom Mitropilita kruševačkog Gospodina Davida.