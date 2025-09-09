Održana 9. Olimpijada penzionera Rasinskog okruga na Bagdali

Daanas je održana 9. po redu Olimpijada penzionera Rasinskog okruga na Bagdali koja od ove godine nosi ime Bagdalijada.

Takmičilo se 16 ekipa iz Rasinskog okruga u 5 sportskih disciplina, košarka, fudbal, štafeta i šah. Pobednici Bagdalijade odlaze na 18. Sabor penzionera u Vrnjačkoja Banji.

Ovoj Olimpijadi prisustvovali su svi zvaničnici iz Gradske uprave Kruševac, a gradonačelnik Grada Kruševca Ivan Manojlović koji je i kum Bagdalijade svečano je otvorio takmičenje.

Kulturno umetničko društvo Dragan Toković izvelo je i prikladan kulturno umetnički program. Prijatelji ove manifestacije jesu Banka Poštanska štedionica i PIO Fond.