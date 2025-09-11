Vreme sutra, za vikend i naredne sedmice

Sutra će nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana biti promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, a, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29.

U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme.

U nedelju pre podne uslediće novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice biće pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.