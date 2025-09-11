ŽUPSKA BERBA 2025. do nedelje: Kompletan program manifestacije

Četvrtak 11.09. 2025.
11.00 NAJMLAĐI POZDRAVLjAJU BERBU
Defile i maskenbal dece iz dečije ustanove Naša radost
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
12.00 NASTUP HOROVA O.Š. „IVO LOLA RIBAR“ I O.Š. „ACA ALEKSIĆ“
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
13.00 KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „STEVAN HRISTIĆ”
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
14.00 DODELA NAGRADA ZA KONKURS NARODNE BIBLIOTEKE ALEKSANDROVAC
„ŽUPA U STIHU – GDE JE GROZD TU JE I PESMA“
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
19.00 SVEČANI DEFILE UČESNIKA U PREDVEČERJU ŽUPSKE BERBE
(Vinskom ulicom do Vinskog trga)
20.00 SVEČANO OTVARANjE ŽUPSKE BERBE
Muzičko–scenski program
LjUBICA VRANEŠ
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
20.30 KONCERT: SANjA VUČIĆ
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
Petak 12.09. 2025.
11.00 PLODOVI UBRANI U NEDRIMA ŽUPE
Otvaranje Izložbe poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
(Srednja škola „Sveti Trifun”)
13.00 FONTANA VINA, KRALjICA ŽUPSKE BERBE
– Otvaranje fontane vina
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
13.00 KONCERT: DRAGICA RADOSAVLjEVIĆ – CAKANA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
13:15 DEFILE UČESNIKA MEĐUNARODNOG FESTIVALA FOLKLORA
(Vinskom ulicom do Vinskog trga)
13:30 MEĐUNARODNI FESTIVAL FOLKLORA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
14.00 „ŽUPSKOJ BERBI U ČAST“ – IZLOŽBA I PROMOCIJA PUBLIKACIJE
POVODOM 60. ŽUPSKE BERBE
(Muzej vinarstva i vinogradarstva)
21.00 KONCERT: SAŠA KOVAČEVIĆ
(Vinski trg, scena kod fontane vina)
Subota 13.09. 2025.
11.00 DEČIJI FESTIVAL FOLKLORA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
12.00 KONCERT: LEPA LUKIĆ
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
13.00 ŽUPSKA SVADBA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
14.30 SVEČANI DEFILE
Učesnici festivala folklora
(Vinski trg)
14.45 FESTIVAL FOLKLORA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
15.00 OTVARANjE IZLOŽBE LOVAČKIH TROFEJA I LOVAČKI GULAŠ
(Lovačko udruženje Župa)
17.00 „GODINA ARHEOLOGIJE U ZAVIČAJNOM MUZEJU ŽUPE – NOVA
ISTRAŽIVANjA U VITKOVU“ – stručno predavanje
(Zavičajni muzej Župe)
20.00 KONCERT: DEJAN ĆIRKOVIĆ ĆIRA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
21.00 KONCERT: INDIRA RADIĆ
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
Nedelja, 14.09. 2025.
09.00 TRADICIONALNO PEČENjE VOLA NA RAŽNjU
Udruženje Drakče i drugari – Mesara kod Drakčeta
(Vinski trg)
10.00 DEČIJI FESTIVAL FOLKLORA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
12.00 KONCERT: STRAHINjA ŽIVANOVIĆ
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
14.00 FESTIVAL FOLKLORA
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
18.00 „IZ DUŠE MOJE…“, OMAŽ JOVANU ARSIĆU JOVČETU, najvećem župskom
aforističaru i satiričaru, 1949-2021
(Zavičajni muzej Župe)
20.00 KONCERT: DJ CHULlI
(Vinski trg, velika scena kod fontane vina)
21.00 KONCERT: DRAGANA MIRKOVIĆ