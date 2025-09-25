Završeni radovi na trasi Istočne obilaznice oko Kruševca od naplatne rampe Kruševac Istok do mosta na Rasini u Dedini

Sa danšnjim danom završeni su svi radovi na trasi Istočne obilaznice oko Kruševca od naplatne rampe Kruševac Istok na Moravskom koridoru do mosta na Rasini u Dedini.

Šef gradilišta iz građevinskog preduzeća “Tehnogradnja”, Milan Ignjatović navodi da su gotovi svi građevinski i elektro radovi, izvršeno je testiranje nadvožnjaka i sada je u toku rasčišćavanje, čošćenje, pranje i košenje trave.

“Sve je spremno za puštanje saobraćaja. Prema informacijama koje imam trasa Istočne obilaznice biće otvorena 14. oktobra” kazao je Ignjatović.

Vrednost investicije je oko 820 miliona dinara, sredstva je obezbedilo Javno preduzeće Putevi Srbije koje je i nadzorni organ, a radove je izvelo kruševačko preduzeće Tehnogradnja.