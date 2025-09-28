Novi sistem ulaska u EU od oktobra – biometrija, izrada profila i prelaz bez pečata

Nakon brojnih odlaganja i prepreka, sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije počeće postepeno da se primenjuje od 12. oktobra, stigla je potvrda iz Evropske komisije. U elektronskoj formi beležiće se datum ulaska i izlaska da se ne bi premašila dozvoljena granica za boravak u zemljama Evropske unije, koja iznosi 90 dana. U roku od šest meseci očekuje se da će ovaj sistem koristiti svaki prelaz na granicama Šengenskog prostora.

Suočen sa brojnim odlaganjima, nakon devet godina, pošto je predložen – novi sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije, kažu u Evropskoj komisiji, počinje sa primenom od oktobra.

Pripremili Toni Bedalov i Milica Pujkilović

Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA kaže da će svi putnici koji budu od 12. oktobra prolazili carinsku kontrolu imati kontrolu pasoša na samoj granici uz uzimanje takozvanih biometrijskih podataka, dakle fotografiju digitalnog lica i fotografiju, odnosno otisak prstiju jedne ruke.

“Putujemo u principu kao i do sada, potreban nam je pasoš koji je važeći minimum šest meseci od momenta kada treba da izađemo iz zemalja EU. To važi za sve zemlje Evropske Unije sem Irske i Kipra koji su izuzeti ali uz dodatak još četiri zemlje koje se nalaze u Šengen zoni”, objasnio je Seničić.

Dugo se čekalo da zemlje članice postignu konsenzus oko pravila novog sistema, a poštovaće ih i putnici, recimo, iz Amerike, Britanije.

Građani zemalja van Unije bez novih uslova neće moći da prelaze granice Šengenskog prostora.

Kako je najavljeno iz mađarske policije, novi ulazno-izlazni sistem EU biće uveden postepeno, dakle u fazama.

U toku test period od 180 dana, najpre će biti uveden na ukrajinsko-mađarskoj granici, potom na srpsko-mađarskoj granici, a onda i na aerodromima.

Procenjuje se da bi procedura trebalo da traje 3 do 5 minuta. Kada putnici budu imali profile, samoočitavanjem pasoša, moći će da prelaze granice bez kontakta sa graničnom policijom.

Iz Brisela najavljuju još jedan sistem, ETIAS, evropski sistem za informisanje i autorizaciju.

Za razliku od EES sistema, putnici bi trebalo da plaćaju nadoknadu za ulazak u Šengensku zonu. Prema novoj odluci Evropske komisije biće 20 evra, a očekuje se da bude operativan u poslednjem kvartalu 2026. godine.