Juče održana 16. sednica Skupštine grada Kruševca

Juče je održana 16. sednica Skupštine grada Kruševca. U prvom delu novembarskog zasedanja odbornici su usvojili objedinjene tačke dnevnog reda o predlozima Odluka o izmenama i dopunama planova detaljne regulacije za više lokacija na teritoriji grada Kruševca.

U drugom delu zasedanja usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvih devet meseci ove godine i Odluka o ostvarivanju statusa roditelja- negovatelja na teritoriji grada.

Pred odbornicima je bila 41-na tačka dnevnog reda, a zasedanje je trajalo do kasnih večernjih sati.