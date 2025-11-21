FRAGMENTI VREMENA: Izložba fotografija Miroslava Mira Nikolića

U foajeu Kruševačkog pozorišta po prvi su izložene fotografije Miroslava Mira Nikolića nastale tokom boravka u Kanadi.

Postavka donosi prizore svakodnevice, trenutke koji često prođu neprimećeno, ali nose snažnu emociju i autentičnu priču.

„Fragmenti vremena” čine seriju fotografija nastalih u različitim gradskim ambijentima, a cilj je da se prikaže ono najrealnije, život onakav kakav jeste, neposredan i netaknut. Nikolićev objektiv beleži kratke isečke urbane dinamike, portrete prolaznika, ali i tihe scene koje u sebi nose posebnu atmosferu.

Izložba će imati dva dela i dva termina, prvo su izložene crno bele, a nakon nedelju dana biće prikazane i fotografije u boji. Otvorena je sve posetioce, a ulaz je slobodan.