Remi Napretka i Čukaričkog u Kruševcu (1:1)

Fudbaleri Napretka i Čukaričkog odigrali su vu Kruševcu bez pobednika, 1:1 (0:1) u utakmici 16. kola Superlige Srbije.

Do vođstva je gostujući tim došao u 25. minutu. Akciju je pokrenuo Mijailović, pa odlično na desnoj strani uposlio Miladinovića, ovaj centrirao oštro po zemlji, a Slobodan Tedić pre čuvara stigao do lopte i uradio najbolje što je umeo, savršeno koncentrisano i precizno.

Izjednačenje je palo u nastavku. Kruševljani su idealnu šansu dočekali u u 51. minutu, kada je Čukarički loptu na protivničkoj polovini, Ignjatović protutnjao po desnom boku, predao “štafetu” Zličiću, a on pronašao Majdevca, koji je izuzetno preciznim udarcem sa 16 metara savladao Kaličanina.

Mogao je Čukarički i posle toga do cilja, prvo u 68. minutu. Tufegdžić je iz kornera gađao drugu stativu, tamo je glavom šutirao Tomović, a sa gol-linije loptu je izbio Zličić. Još bolja je bila prilika iz 80. minuta, posle ubacivanja Miladinovića i loše intervencije odbrane domaćih i šuta Tediča, ali je Hajdin u zadnji čas glavom intervenisao.

Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa devet bodova. U 17. kolu domaćeg šampionata gostovaće Novom Pazaru.