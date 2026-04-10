Патријарх српски Порфирије упутио Васкршњу посланицу уз поздрав ХРИСТОС ВАСКРСЕ, ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Његова Светост Патријарх српски Господин Порфирије упутио је Васкршњу посланицу уз поздрав ХРИСТОС ВАСКРСЕ, ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
Честитајући празник над празницима Васкрсење Господње, Патријарх Порфирије је између осталог рекао:
– Реч Божја, Јеванђеље Христово, духовна ризница Цркве Божје, из које се десницом Господњом у срца наша сеју семена вечнога живота, препуна је истина скривених у Богу. То нису апстрактне идеје, него речи које се испуњавају у нашим животима. Међу њима су и речи којима нас Господ упозорава на времена у којима ће се узети мир са земље, када ћемо чути ратове и гласове о ратовима, јер ће устати народ на народ и царство на царство. Ове речи, које су многим покољењима наших предака звучале као упозорење на будућа времена и њихова најава, данас су стварност у којој живимо. Смрћу смрт победивши, Вакрсли Богочовек Христос нам се обраћа речима: “Не бојте се!” Тако охрабрени, знамо да застрашујући догађаји наших дана нису последња реч историје него позив на будност и утврђење у Богу. Из такве вере и таквог заједништва, драга децо духовна, уђимо у радост Васкрсења и рецимо: ” Васкрсење Христово видевши, поклонимо се Светоме Господу Исусу, јединоме Безгрешноме”. Загрлимо једни друге и рецимо и онима који нас мрзе: Браћо! На крају, који је и почетак, сложно запевајмо: Христос Васкрсе из мртвих, смрћу смрт поразивши и онима у гробовима живот даровавши. Све вас поздрављамо свепобедним и сверадосним поздравом: ХРИСТОС ВАСКРСЕ!