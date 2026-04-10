Budući Industrijsko-tehnološki park – novi koncept povezanja industrije sa inovatorima

Kruševac će uskoro imati Industrijsko-tehnološki park koji je u izgradnji na prostoru dela nekadašnje fabrike hemijske industrije Župa a ceo projekat podržala je Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za nauku.

Ovaj projekat je višestruko značajan za naš grad jer će obuhvatati kompanije koje su na višem stepenu razvoja i potencijala ali je on i novi koncept-povezaće industriju sa inovatorima, rekao je savetnik ministra u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Zoran Tomić u okviru medijskog projekta Televizije Kruševac INOVATIVNI HORIZONTI koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva informisanja i telekomunikacija.