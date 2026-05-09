Свету Архијерејску Литургију служио Епископ војни Господин Доситеј, са војним свештенством и свештеницима Крушевца

У Цркви Лазарици, са Благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, Свету Архијерејску Литургију служио је Епископ војни Господин Доситеј, са војним свештенством и свештеницима Крушевца.
После вишедеценијског прекида, војно свештенство обновљено је у Србији 2011. године, и од тада се интентивно усавршава и напредује у помоћи српским војницима у очувању високог морала и достајанства професије која је часна и која је заправо непрестана служба и давање себе за мир и безбедност, слободу Отаџбине и заштиту живота ближњих, целог српског народа.
Овим речима и уз позив да увек побеђује Истина, Љубав, Милостивост, Доброта, Епископ војни Доситеј захвалио се домаћину Светом Цару Лазару и Митрополиту Давиду и свим Крушевљанима за гостопримство
. Литургија је служена крај отвореног Кивота са Моштима Цара Лазара и Свете Јелене Балшић, кћерке Цара Лазара. У наставку је одржан састанак војног свештенства, које је Град Крушевац угостио на Дан победе над фашизмом.