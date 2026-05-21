Rekordni podsticaji za poljoprivredu, digitalizacija i veštačka inteligencija u fokusu daljeg razvoja

U okviru 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovalo je stručno predavanje na temu podsticaja, digitalizacije i primene veštačke inteligencije u poljoprivredi, na kom su predstavljeni aktuelne i buduće mere podrške, proces digitalizacije agrara i planovi za dalji razvoj poljoprivrede u Srbiji.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je u 2026. godini agrarni budžet dostigao rekordnih 147,5 milijardi dinara, što predstavlja 7,2% ukupnog budžeta Republike Srbije. Kako je naglasio, podsticaji namenjeni poljoprivrednicima u 2026. godini iznose 124 milijarde dinara, što je čak 4 puta više nego u 2012. godini.

„Ubrzanje isplate podsticaja jedan je od prioriteta Ministarstva. Cilj nam je da sredstva stižu brzo i efikasno do poljoprivrednih proizvođača, jer samo tako mogu sigurno da planiraju proizvodnju i razvoj svojih gazdinstava. Zato sam izuzetno ponosan na to što smo već isplatili više od 53 milijarde dinara, odnosno 48% od ukupnog budžeta, što je tri puta više nego u isto vreme prošle godine“, poručio je ministar i dodao da je doneto preko 350 hiljada rešenja i podržano više od 330 hiljada korisnika.

Govoreći o modernizaciji srpske poljoprivrede, Glamočić je posebno ukazao na značaj sistema eAgrar, koji je omogućio jednostavnije prijave, bržu obradu zahteva i isplatu sredstava, kao i veću transparentnost.

Ministar je podsetio da su ove godine vraćene i pojedine mere podrške koje prethodnih nekoliko godina nisu bile dostupne, uključujući podsticaje za proizvodnju sadnog materijala, izgradnju destilerija, opremanje vinarija i druge investicije značajne za razvoj poljoprivrede i seoskih područja.

„Digitalizacija i veštačka inteligencija postaju neizostavan deo savremene proizvodnje. Nove tehnologije pomažu poljoprivrednicima u analizi zemljišta, praćenju vremenskih uslova, racionalnijem korišćenju vode, đubriva i zaštitnih sredstava, ali i u donošenju boljih proizvodnih odluka“, naglasio je ministar.

On je dodao da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na vreme prepoznao značaj ulaganja u digitalnu infrastrukturu i data centre, koji danas omogućavaju stabilan i efikasan rad sistema kao što je eAgrar, ali i obradu velikog broja podataka neophodnih za funkcionisanje savremene poljoprivrede.

Tokom skupa bilo je reči i o IPARD III programu, kroz koji je obezbeđen investicioni potencijal vredan više od 580 miliona evra za mehanizaciju, modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke industrije i razvoj sela.

Ministar je posebno istakao da su žene sve važniji nosioci poljoprivrednih gazdinstava i jedan od ključnih stubova razvoja sela. Kako je naveo, država nastavlja da pruža podršku ženama u agraru kroz povoljnije kredite i podsticaje, sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena i očuvanja života u seoskim sredinama.

O rezultatima rada Uprave za agrarna plaćanja, aktuelnim i planiranim merama podrške i daljem razvoju sistema eAgrar i IPARD programa detaljnije je govorio v.d. direktora Uprave za agrarna plaćanja Nemanja Lečić.

Lečić je istakao da danas više od 300.000 poljoprivrednih gazdinstava koristi sistem eAgrar, što je omogućilo bržu obradu zahteva, veću transparentnost i efikasniju kontrolu podsticaja. Govoreći o kreditnoj podršci, podsetio je da država nastavlja sa subvencionisanim kreditima za poljoprivrednike, uz posebne pogodnosti za mlade i žene nosioce gazdinstava, uključujući i kredite sa kamatnom stopom od 0% i 1%.

U nastavku skupa održana su i predavanja o radu poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi i zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na ove teme govorili su pomoćnik ministra u Sektoru za ruralni razvoj Aleksandar Bogićević i v.d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište Siniša Adamović.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede