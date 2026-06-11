Arhiepiskop i mitropolit kruševački David ovogodišnji dobitnik nagrade BELOVODSKA ROZETA

Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop i mitropolit kruševački David, ovogodišnji je dobitnik nagrade BELOVODSKA ROZETA, odlučeno je na Savetu istoimene manifestacije u organizaciji Kulturnog centra Kruševac u saradnji sa Mesnom zajednicom Bela Voda a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, rečeno je na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi Kruševac.

Nagrada će mitropolitu Davidu biti uručena 18. jula u amfiteatru Bele Vode u okviru manifestacije BELOVODSKA ROZETA koja se održava od 13. do 19. jula.