Noć knjige od 12. do 14. juna: Hitovi domaće i svetske književnosti

Noć knjige, 34. po redu, biće održana od 12. do 14. juna 2026. godine u svim knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca, na 74 lokacije u 38 gradova u Srbiji, među kojima je i Kruševac, i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs, delfi.rs i dicearena.rs.

Tokom tri dana trajanja manifestacije sve ljubitelje knjige i čitanja očekuje mnoštvo hitova domaće i svetske književnosti, druženja sa piscima, pokloni i veliki popusti do čak 40% na više od 50.000 naslova i sjajan gift program.

Popusti na Lagunina izdanja:

– za kupovinu jedne knjige 25%,

– za dve knjige 30%,

– za tri knjige 35%,

– za četiri ili više knjiga 40%.

Na radost svih knjigoljubaca još jedna Noć knjige donosi veliki broj hitova domaće i svetske književnosti u izdanju Lagune:

„Teo iz Goldena“ Alena Livaja je priča o davanju i primanju, o uvažavanju drugih i sebe. Ovaj književni fenomen je nezaboravan roman o snazi velikodušnosti, važnosti povezanosti i tihim čudima koja se dešavaju kada izaberemo dobrotu i radoznalost. Ovo je meditacija o umetnosti, ljubavi, ranjivosti i delima koja će preobraziti ljudsku dušu.

„Alhemizovana“ SenLinJu je mračna, emotivno intenzivna priča o ženi zarobljenoj u svetu moći, kontrole i tajni, gde se granica između neprijatelja i saveznika briše. Roman istražuje opsesiju, identitet i cenu preživljavanja u okruženju koje menja sve što junakinja jeste.

„Posrnula žena“ je novi roman Kolin Huver. Junakinja romana je Petra Rouz. Nekada su njene reči palile maštu čitalaca. Danas, posle viralne osude zbog filmske adaptacije njenog romana, Petra Rouz se suočava s probijenim rokovima, dugovima i izgubljenom inspiracijom. U poslednjem pokušaju da spase karijeru, i sebe, povlači se u usamljenu kolibu kraj jezera. A onda dolazi on…

„Velika trka“ je novi roman Nenada Novaka Stefanovića o isledniku Krsti Pavloviću. Dok Evropa klizi ka ratu, u leto 1939. na Terazijama je ubijen ugledni industrijalac Božin Bojović. Slučaj preuzima islednik Krsta Pavlović, čovek oštrog instinkta. Kako se krug sumnjivih sužava, postaje jasno da ubica ne igra samo igru skrivanja već započinje trku protiv policije, protiv vremena i protiv istine.

„Kraljević Marko oslobađa Imotski“ je novi roman Ante Tomića, istorijski spektakl u kojem sve pođe naopako osim dobre priče: opsada Imotskog 1717. pretvara se u urnebesnu i neodoljivo živu sliku sveta u kojem se rat vodi zbog interesa, legenda nastaje iz laži, a junaci su često samo dobri pripovedači. Kraljević Marko dolazi – ali ne onakav kakvog ga znamo iz narodne pesme.

„Jesi li snimio ovo?“ je knjiga Rajka Grlića i Gorana Markovića i predstavlja kolumne iz prepiske dvojice legendarnih reditelja s portala „Velike priče“, u kojima pišu o filmu, umetnosti, o sebi i aktuelnim događajima. Pokrivaju period od 2025. do početka 2026. i predstavljaju, između ostalog, i politički aktuelno i vrlo precizno svedočanstvo o vremenu u kojem živimo.

„Povratak sebi“ je naslov nove bajkovite ali istinite Dizgramove knjige. Svaka stranica je poziv na prisutnost, na iskrenost, na prihvatanje svega što jesmo: „Ako osjetiš suzu, zadrhtiš ili se nasmiješ na neko poglavlje, znaćeš zašto je napisano. Ponekad ti ne treba odgovor. Treba ti da prestaneš bježati od onoga što već znaš. Ne moraš vjerovati u čuda. Dovoljno je da se vratiš sebi“, poručuje Dizgram.

Ana Atanasković nas u svom novom romanu „Krik“ vodi u 1915. godinu. Srbija je razorena ratom i tifusom. U takvom okruženju Elizabet Makbin Ros, požrtvovana doktorka koja je srce poklonila Srbiji, vodi svoju poslednju bitku. U mislima piše pisma Nadeždi Petrović, koja je istovremeno u paklu valjevske bolnice. Pripovedajući o svom radu i avanturama, otkriva fascinantnu životnu priču koja vodi kroz Tejn, London i divlja škotska ostrva.

„Momak u kutiji“ je još jedan triler Đorđa Bajića i još jedan slučaj inspektora Nikole Limana. U Beogradu, na Zvezdari, u napuštenoj kući koju su svi odavno prestali da primećuju, pronađen je leš mladog muškarca koji se tu nalazi već četvrt veka. Odlučan da reši ovaj slučaj, Liman započinje istragu koja ga vodi duboko u lavirinte prošlosti.

„Nestao bez pozdrava“ Ris Viderspun i Harlana Kobena je priča o ženi zarobljenoj u smrtonosnoj zaveri, čije bi razotkrivanje moglo da ima previsoku cenu. Napeti triler o vrhunskoj hirurškinji koja, nakon lične tragedije i profesionalnog pada, prihvata misteriozan, odlično plaćen posao – ali ubrzo shvata da je uvučena u globalnu zaveru.

Laguna objavljuje i novo izdanje romana „Jaz“ Darka Tuševljakovića za koji je dobio Nagradu Evropske unije za književnost, sa elementima porodične drame, društvenog mozaika iz naše bliske prošlosti i psihološkog sazrevanja o porodičnom razdoru usled nespremnosti oca da prihvati sina koji se ne uklapa u sliku koju je projektovao za njega.

Ne propustite ni knjigu istoričarke Katarine Mitrović „Vladarke iz praiskona: Najstarije srpske kneginje, županice i kraljice“. Na stranicama ove knjige zakoračićete u praiskonski svet, naizgled tako dalek, a sudbine ovih hrabrih žena, neke čak i sa tragičnim ishodom, ostaviće vas sa pitanjem: koliko zapravo znamo o vladarkama koje su živele u senci svojih porodica?

Kada je reč o izdanjima za decu, posebnu pažnju su privukle slikovnice Sare Vorberton i Lua Frejzera – „Možeš ti to, Bole“ i „Mesto za sve nas“.

„Možeš ti to, Bole“ je uzbudljiva, duhovita i dirljiva priča o ljubavi i prijateljstvu, savršena da sa svojim mališanima pokrenete razgovor o strahovima, istrajnosti i samopouzdanju, dok slikovnica „Mesto za sve nas“ govori o toleranciji, prihvatanju i plemenitosti.

U „Oblaku nad Saharom“, britkoj alegorijskoj priči Radeta Tanasijevića i Dragana Markovića, postavlja se veliko pitanje – može li se oblak pripitomiti i vezati za kočić? I šta biva kad pokušamo? Uz duhovite ilustracije Luke Tilingera, pođite putem kojim se ide hrabro – tamo gde su zvezdane noći mirišljave kao žute dinje, a pitanja veća od pustinje.