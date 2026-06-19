Gašić: Afera „zvučni top“ bila je unapred planirana operacija protiv Srbije i Vučića

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da današnje saopštenje Višeg javnog tužilaštva da je došlo do podataka koji ukazuju da je u januaru 2025. na sastanku organizacije studenti u blokadi za protest 15. marta planirana simulacija upotrebe “zvučnog topa”, za koju bi bili optuženi državni organi, potvrđuje ono na šta su državni organi ukazivali od samog početka, odnosno da nikakav „zvučni top“ nije upotrebljen i da je čitava afera poslužila kao sredstvo političke manipulacije sa ciljem destabilizacije Srbije.

„Mesecima smo slušali optužbe, gledali organizovane kampanje i pokušaje da se država, njene institucije, Vojska Srbije i bezbednosne strukture predstave kao neprijatelji sopstvenog naroda. Danas se otvara ozbiljno pitanje ko je i zašto planski stvarao narativ o navodnoj upotrebi zvučnog topa, ko je širio paniku među građanima i ko je pokušavao da izazove sukobe i haos na ulicama Srbije“, istakao je Gašić.

Naveo je da posebno zabrinjavaju navodi da je priča o „zvučnom topu“ pripremana nedeljama unapred, mnogo pre samog događaja.

„Jasno je da nije bila reč o grešci, zabludi ili pogrešnoj proceni, već o unapred osmišljenoj političkoj operaciji usmerenoj protiv Srbije, njenih institucija i bezbednosnog sistema, sa ciljem izazivanja panike, urušavanja poverenja građana i destabilizacije države“, naglasio je ministar odbrane.

Gašić je dodao da je afera bila deo šire kampanje usmerene protiv predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Istakao je da smo mesecima svedočili kontinuiranoj dehumanizaciji Vučića, targetiranju i pokušajima da se za svaki društveni i politički problem lično optuži predsednik države.

“Kreirana je atmosfera u kojoj su laži predstavljane kao činjenice, a politička borba pretvarana u kampanju mržnje prema jednom čoveku i instituciji koju predstavlja. Takva politika nije usmerena protiv pojedinca, već protiv stabilnosti države i demokratskog poretka Srbije”, ukazao je Gašić.

Istakao je da građani Srbije zaslužuju odgovor na pitanje ko je organizovao, finansirao i koordinisao kampanju laži koja je imala za cilj da uruši poverenje u državu, kompromituje bezbednosne snage, diskredituje predsednika Republike i stvori atmosferu straha i nestabilnosti.

“Oni koji su mesecima optuživali bez ijednog dokaza danas duguju objašnjenje građanima Srbije“, dodao je Gašić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije danas saopštilo da je u toku predistražnog postupka povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je 26. marta došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu u Beogradu, došlo do podataka koji ukazuju da je u januaru prošle godine na sastanku organizacije studenti u blokadi za protest 15. marta iste godine planirana simulacija upotrebe “zvučnog topa”, za koju bi bili optuženi državni organi.