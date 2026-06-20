Bogat sportski preogram Vidovdana 24 ovog vikenda

U okviru VIDOVDANSKIH SVEČANOSTI 2026. ovog vikenda tradicionalno se održavaju sportski turniri.

Turnir u PEINTBOLU je održan dana s na terenu pored Sportskog centra,danasje počeo dvodnevni STONOTENISKI turnir u Hali sportova, a u Sali Soko održanje GIMNASTIČKI turnir.

Sportski program Vidovdanskih svečanosti nastavlja se 24. i 25. juna turnirom u Odbojci na pesku, 26. juna održava se Odbojkaški turnir u Hali sportova, dan kasnije u Hali je turnir u ženskoj košarci.

Istog dana 27. na Platou ispred Zatvorenih bazena održaće se Vidovdanski bokserski javni sparing, a na teniskim terenima Sportskog centra 27. i 28. održava se dvodnevni Teniski turnir.