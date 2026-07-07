Humanitarna organizacija Graditelji mira Kruševac pokreće dva značajna projekta namenjena deci

Humanitarna organizacija Graditelji mira” Kruševac u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju pokreće dva značajna projekta namenjena deci Grada Kruševca, kao i deci koja imaju poteškoće u razvoju.

Pokretanje i promovisanje nove usluge Centra za rani razvoj ogleda se u uređenju prostora i implementaciji programa unapređenja pristupa u promociji, prevenciji i zaštiti prava deteta i mera podrške porodici.

Ceo projekat sa više učesnika nazvan je Ljubav, a ideja je potekla od humanitarne organizacije Graditelji mira Kruševac.

Za novu uslugu Centra za rani razvoj već su nabavljeni oprema i nameštaj- 6 senzornih cevi, 30 dečijih stolova, 100 stolica, dve pokretne biblioteke, 10 strunjača za vrtiće Neven i Zvončić. O

držane su dve od planiranih ukupno 24 radionica, a projekat će se realizovatu u narednih šest meseci i za njegovo sprovođeno izdvojeno je 2, 8 miliona dinara iz budžeta Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.