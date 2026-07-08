08/07/2026 - 16:14
RTK | Radio televizija Kruševac
Društvo

Пријемни испит за упис у богословије Српске Православне цркве

Autor: RTK

Уочи празника рођења светога Јована Претече, у просторијама епархије крушевачке одржан је пријемни испит за упис у богословије Српске православне цркве за кандидате са територије епархије крушевачке.

Пријемни испит састоји се од провере знања из области опште културе и информисаности, основног богословља и црквеног појања.

Пријемном испиту приступило је 6 кандидата, сви су успешно положили у упућени су на школовање у богословијама.

Кандидате је поздравио и благословио Високопреосвећени Митрополит Давид пожелевши им пуно успеха у даљем школовању.

Извор и фотографије: Епархијаа крушевачка