U Trsteniku obeležen 7 jul, Dan ustanka naroda Srbije

Poštovaoci tekovina Drugog svetskog rata okupili su se ispred spomenika palom borcu kraj Morave da obeleže 7 jul, dan ustanka.

Tim povodom vence i cveće položili su predstavnici opštine Trstenik, član opštinskog veća Dušan Erić i zamenik predsednika skupštine Nenad Perović, a ispred Opštinske organizacije saveza boraca cveće su položili vršilac dušnosti predsednika opštinskog odbora, Radiša Panić i član predsedništva, Dragoljub Milenković.

Član opštinskog veća, Dušan Erić istakao je značaj ovog istorijskog datuma koji obeležavamo.