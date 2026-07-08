In memoriam – Dragan Rašković (1949–2026)

U Kruševcu je preminuo Dragan Rašković, dugogodišnji direktor Narodnog muzeja u Kruševcu, jedan od osnivača i prvi predsednik Zavičajnog društva Kruševac i dugogodišnji glavni i odgovni urednik revija “Čarapanija”.

Dragan Rašković je rođen 5. novembra 1949. godine u Kruševcu. Završio je međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kraće vreme radio je kao profesor. Od 1976. do 1987. godine bio je stručni saradnik i rukovodilac Marksističkog centra OK SKS. Direktor Narodnog muzeja Kruševac bio je od 1987. do decembra 2000. godine.

Do odlaska u penziju, 2014. godine, bio je angažovan na poslovima projektnog menadžmenta, zaštite NKD, izdavaštva i saradnje sa Muzeju srodnim relevantnim organizacijama i ustanovama.

Rašković je autor nekoliko monografija: „Kruševac i okolina“ (koautor), VP dom (1947 – 2007), Fond za talente Kruševac (1993 – 2013), Narodni muzej Kruševac (1951 -2016), sinopsisa za prigodne skupove za obeležavanje značajnih jubileja u Gradu (Muzej, Direkcija za urbanizam, FAM, Savez urbanista Srbije, SLD, Svetosavske večeri…), saopštenja i stručnih tekstova za naučne skupove i periodiku, uvodnih tekstova, predgovora i pogovora za niz stručnih publikacija, monografija, kataloga i studije „Uspostavljanje sudstva u Okružju kruševačkom 1869. godine“.

Obavljao je više važnih društvenih funkcija: predsednik Okružne KPZ Rasinskog okruga, predsednik Upravnog odbora Kruševačkog pozorišta, od 2013. godine predsednik Zavičajnog društva Krušeac čiji je i jedan od osnivača, od 2016. godine glavni i odgovorni urednik revije „Čarapanija“.

Svojim znanjem, predanim radom i nesebičnim zalaganjem ostavio je neizbrisiv trag u kulturnom životu grada. Njegov profesionalni i društveni angažman, kao i ljubav prema istoriji, kulturi i Kruševcu, ostaće trajno svedočanstvo jednog života posvećenog opštem dobru. Pamtiće se kao vrednan, dostojanstven i posvećen čovek čiji će rad nastaviti da živi kroz institucije, publikacije i sećanja svih koji su imali čast da ga poznaju.

Sahrana Dragana Raškovića obaviće se sutra (četvrtak), u 13 časova, na Novom groblju u Kruševcu.