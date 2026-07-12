Treći dan Omladinskog kampa „Razigrana Župa 2026“

Aleksandrovac je od 8. do 13.jula domaćin Omladinskog kampa „Razigrana Župa 2026“, koji uz partnerstvo lokalne samouprave, organizuje Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom.

Ovaj događaj okupio je decu i mlade iz Austrije, Švajcarske, Crne Gore, Severne Makedonije, sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine, koji su imali priliku da se upoznaju sa župskom baštinom, istorijom i tradicijom.

Cilj manifestacije je, kroz sportska i kulturna druženja, povezati mlade Srbe izvan granica naše zemlje i podstaći ih za negovanje nacionalnog identiteta i povratak u domovinu.

U okviru kampa, u galeriji Doma kulture „Milosav Buca Mirković“ organizovana je radionica o srpskom jeziku, pod nazivom „Govor Župe aleksandrovačke“.

Nakon edukativnog predavanja, učesnici su se zaputili u Mitrovo Polje, na terene Odmarališta Crvenog krsta „Milutin Andrejić“, gde su uz osmeh, takmičarski duh i pravu sportsku energiju, održane „Igre bez granica“.

Najboljima je pehare uručila, iako je suština bila da gosti ponesu lepe utiske i da igra bude fer plej, predsednica opštine Jelena Paunović, koja je izrazila nadu da će se ova lepa, autentična i snažna priča nastaviti u istom tempu i u godinama koje su pred nama.

Po završetku sportskih takmičenja, mladi su, uz igru i pesmu, uživali u raznovrsnim aktivnostima, te posetili avantura park i bazen, stvarajući nova prijateljstva.

Osim predsednice Paunović, događaju su prisustvovali pomoćnik predsednice Zoran Ćoćić, direktorka Doma kulture „Milosav Buca Mirković“ Nela Ćurić, direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva Đorđe Živadinović i predsednik lokalnog Saveza sportova Vladica Pribanović.

Informativna služna doma kulture Aleksandrovac