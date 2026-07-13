ANDREJ JEVTIĆ KOLEKCIONAR MEDALJA

Na tradicionalnom golmanskom takmičenju u organizaciji kragujevačke Golmanske akademije Refleks, koje je održano na stadionu FK Arsenal 1930 u Kragujevcu, srebrnu medalju je osvojio naš Andrej Jevtić.

U konkurenciji golmana rođenih 2014. i 2015. godine, a nastupili su najtalentovaniji dečaci iz brojnih klubova, ali i fudbalskih akademija iz centralne i zapadne Srbije, u formatu „golmanski dvoboj jedan na jedan“, Andrej je još jednom potvrdio veliki talenat. Pripala mu je i medalja za fer – plej.

Za doprinos, razvoj i promociju golmanskog takmičenja organizator je našem Klubu dodelio zahvalnicu.

Izvor: FK Napredak