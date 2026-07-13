Danas je Pavlovdan – praznik posvećen Svetom apostolu Pavlu i vernici ga proslavljaju 13. jula, odmah nakon Petrovdana.

Ovaj dan je takođe i praznik svih apostola i uz njih Pavla. Sveti Pavle rođen je kao Savle, učen jeverejski farisej koji je bio priznat u duštvu i imao je visok status. Od svog oca, učenog rabina, Pavle je stekao prvo obrazovanje u Tarsu, gde je pored Mojsijevog zakona učio i tkački zanat; izrađivao je ćilime i vojničke šatore, što će mu kasnije, na misionarskim putovanjima, biti jedan od načina izdržavanja. Tars je bio čuven Univerzitet, a nakon toga školovanje je nastavio u Jerusalimu, dok je grčki jezik i grčku književnost znao je od rane mladosti. U Svetom pismu pominje se kao čovek koji je progonio hrišćane i bacao ih u tamnice, ali nakon čudesnog božanskog čina i upoznavanja sa verom, Savle je posato apostol Pavle.

U Damasku i Arabijskoj pustinji, Sveti Pavle je proveo tri godine. Ostatak života proveo je pripovedajući hrišćanstvo. Autor je 14 knjiga i poslanica Novoga Zaveta.