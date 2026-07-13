Od sada jasna pravila igre: Obavezni ugovori za otkup žitarica, voća, povrća, mesa i drugih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača poljoprivrednih proizvoda, čime se uvode jasna pravila u poslovanju i obezbeđuje veća pravna i ekonomska sigurnost za sve učesnike na tržištu.

Ovo je nastavak uređivanja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Posle pravilnika kojim su nedavno definisani obavezni elementi ugovora u sektoru mleka i mlečnih proizvoda, novim propisom ista pravila uvode se i za otkup žitarica, voća, povrća, mesa, pčelinjih i drugih poljoprivrednih proizvoda.

Novi pravilnik, donet na osnovu Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, precizno propisuje šta svaki ugovor mora da sadrži i predstavlja važan korak ka uređenijem, transparentnijem i predvidljivijem tržištu poljoprivrednih proizvoda u Srbiji.

Obaveza zaključivanja pisanog ugovora odnosi se na isporuku poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, voća i povrća, prerađevina od voća i povrća, goveđeg i telećeg mesa, svinjskog mesa, pčelinjih proizvoda, kao i drugih proizvoda utvrđenih propisima. Na ovaj način i proizvođači i otkupljivači unapred će znati svoja prava, obaveze i uslove poslovanja.

Pravilnik propisuje da ugovor mora da sadrži podatke o ugovornim stranama, predmet ugovora, količinu i dinamiku isporuke, cenu, rokove i način plaćanja, mesto i način isporuke, odgovornost za kvalitet i količinu proizvoda, postupanje u slučaju više sile, trajanje ugovora i način njegovog zaključenja. Na taj način smanjuje se prostor za nesporazume i različita tumačenja, a poslovni odnosi postaju sigurniji i izvesniji.

Posebno su precizirani i rokovi plaćanja. U skladu sa Zakonom o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, kvarljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi moraju biti plaćeni u roku do 30 dana, dok je za ostale proizvode rok plaćanja do 60 dana, odnosno u skladu sa ugovorom i zakonom.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je cilj novog pravilnika da uspostavi fer odnose između proizvođača, prerađivača i otkupljivača i da poljoprivrednicima obezbedi veću sigurnost prilikom prodaje njihovih proizvoda.

„Poljoprivrednici moraju da znaju kome prodaju svoju robu, po kojoj ceni, kada će biti plaćeni i koja su njihova prava. Upravo zato smo propisali jasne elemente koje svaki ugovor mora da sadrži. Ovo nije nova administrativna obaveza, već mehanizam koji donosi veću pravnu sigurnost, više poverenja i stabilnije poslovanje za sve učesnike u lancu snabdevanja hranom“, rekao je ministar Glamočić.

Ministarstvo očekuje da će primena pravilnika doprineti dugoročnijem planiranju proizvodnje, sigurnijem plasmanu poljoprivrednih proizvoda, stabilnijoj sirovinskoj bazi za prerađivače i otkupljivače, kao i razvoju fer i uređenih tržišnih odnosa u srpskoj poljoprivredi.