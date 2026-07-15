Оpština Ćićevac među prvim u Srbiji usvojila Odluku o priznavanju prava na status roditelja-negovatelja

Оpština Ćićevac je među prvim opštinama u Srbiji usvojila Odluku o priznavanju prava na status roditelja- negovatelja, a prva je već isplatila tu meru iz domena socijalnog davanja.

I pre nego što je mera socijalna zaštite i brige roditelj negovatelj razmatrana u Republičkom parlamentu, u opštini Ćićevac su imali sluha za porodice koje imaju decu sa izvesnim zdravstvenim problemima i kojima je ova vrsta pomoći potrebna.

Rad na usvajanju ove mere je bio više nego kompleksan i trebalo je hrabrosti da se prisupi rešavanju statusa roditelj negovatelj na najadekvatniji način, naglašava predsednica opštine Ćićevac doktorka Mirjana Krkić.

Trenutno je pet majki koje su ostvarile pravo na ovu meru, koja je retroaktivno isplaćena i to od momenta podnošenja zahteva. Kada se od 1. oktobra bude primenjivao novousvojeni

Zakon roditelj-staratelj, prava roditelja koji se 24 časa brinu o svojoj deci biće zagarantovana i po prvi put dobiće mesečnu naknadu u iznosu od 65 hiljada dinara, ali će se i povećavati svakog 1. marta i usklađivati s nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji.

Ovaj zakon ne suspenduje nijedno od postojećih prava, deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i da koriste usluge socijalne zaštite, a zakon ne suspenduje pravo roditelja njegovatelja nakon navršene osamnaeste godine deteta, već se produžava ukoliko postoji potreba.