Omladinci i kadeti Napretka počeli pripreme za novu sezonu u Prvoj ligi RIS

Sa pripremama za novu sezonu u Prvoj ligi RIS startovali su omladinci i kadeti. Omladince će i u sledećem prvenstvu voditi trener Milan Nikolić, a kadete – Josip Projić. Posle uvodnih treninga biće odigrane i prve kontrolne utakmice.

Omladinci će prvi test imati već 18. jula, protiv Reala iz Podunavaca, a dogovoreni su i susreti sa vršnjacima Grafičara, kragujevačkog Radničkog 1923 i Smedereva, kao i sa kadetskom ekipom Crvene zvezde.

Prvi rival kadeta na pripremama će biti Grafičar (21. jul), slede potom dueli sa Apolonom, niškim Realom i Smederevom.

Pioniri, koje će u novoj sezoni voditi trener Vladimir Miljković, počinju pripreme 21. jula, a petlići, pod rukovodstvom trenera Filipa Filipovića, 25. jula.

Izvor i foto: FK Napredak