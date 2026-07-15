Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović izjavio je da će pomoć za penzionere biti isplaćena najkasnije do 15. septembra, kao i da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu.

On je govorio i o koracima institucije kojom rukovodi u borbi protiv prevara, čija meta su često najstariji sugrađani, a najavio je i nove olakšice penzionerima, posebno onima u unutrašnjosti.

Ognjenović je podsetio da je pomoć građanima kroz paket novih mera najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.