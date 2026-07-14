Tokom leta aktuelne su sezonske infekcije, najčešće one koje izazivaju brojne stomačne tegobe

Tokom letnjih meseci aktuelne su takozvane sezonske infekcije, od kojih su najčešće one koje izazivaju brojne stomačne tegobe. Zašto se javljaju i kako se zaštiti, odgovore smo potražili od doktora Nikole Jovanovića, specijaliste interne medicine i gastroenterologa iz Doma zdravlja Sloga medik u Kruševcu.

Česte tečne stolice, malaksalost, ne retko i povišena temperatura mogu biti znaci trovanja salmonelom, koja se u najvećem broju slučajeva dobija od nepravilno čuvanih namirnica, ali je mogu preneti i insekti koji su bili u kontaktu sa nekom namirnicom.

Tokom leta treba jesti sezonske namirnice, ali veoma brižljivo oprane i čuvane, a meso i jaja moraju biti termički obrađeni.

Ukoliko do neželjenih zdravstvenih tegoba dođe, ne treba se sam lečiti, već se obavezno obratiti izabranom lekaru, zato što pored sezonskih infekcija cirkulišu i drugi virusi, koji udruženi sa ostalim infekcijama mogu dovesti do neželjenih posledica i težih oboljenja.